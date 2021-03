Reggina, Pomini (Venezia) a Tmw: “Consapevoli che possiamo giocarcela con tutti”

Portiere esperto e ormai legato da oltre dieci anni alla porta del Venezia. Alberto Pomini, classe 1981, causa infortunio del titolare Lezzerini, è tornato in campo nella strepitosa vittoria di Monza, con gli uomini di Zanetti adesso al quinto posto in classifica ed in piena lotta per la promozione diretta.

Il Venezia, dopo la sosta, tornerà in campo venerdì 2 aprile per l’anticipo contro la Reggina di Marco Baroni: il portiere Pomini ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato della situazione di classifica dei veneti e dei loro obiettivi.

“Dobbiamo proseguire guardando di partita in partita, senza l’ansia della classifica: ho detto che non è giusto accontentarsi, ed è vero, ma non è neppure giusto fare i conti. Stando troppo dietro ai numeri si perde poi l’indirizzo del campo. Dobbiamo solo tenere viva la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti” ha detto a TMW Alberto Pomini.

Da dieci anni con il Venezia, Pomini è tornato in campo nel roboante successo di Monza ma il pensiero è già alla sfida contro la Reggina, dopo la sosta:

“L’entusiasmo non lo perderemo, alla fine il nostro campionato è stato molto positivo. Ma la pausa serviva, c’è bisogno di recuperare, soprattutto per coloro che hanno giocato molto: il riposo è importante per il fisico e la mente. Da mercoledì riprenderemo poi piano piano il ritmo per le otto gare che restano da qui alla fine del campionato” ha detto ancora Pomini.

fonte: tuttomercatoweb.com