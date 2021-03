Ex Reggina: Strambelli e Leonetti si riscoprono bomber

Uno lotta per vincere la classifica cannonieri di serie C, l’altro guida la sua squadra ad una rincorsa alle zone alte della graduatoria di serie D. Due ex calciatori della Reggina, Nicola Strambelli e Vito Leonetti si stanno riscoprendo bomber preziosi, sempre più protagonisti con le rispettive società.

Il fantasista pugliese, che durante il mercato invernale si è trasferito al Molfetta è in un autentico stato di grazia: nelle ultime quattro partite ha messo a segno 5 gol e 6 assist, decisivo anche nell’ultima vittoria contro il Sorrento prima con il gol del pareggio, poi con l’assist per la rete del successo. Con le sue prestazioni ha condotto il Molfetta al settimo posto nel girone H di serie D.

Ancora migliore la stagione di Vito Leonetti, con la maglia del Matelica nel girone B della serie C. Per l’attaccante ex Reggina (15 presenze e due gol nella stagione 2017), sono già 12 le marcature in questo campionato, che lo hanno portato al secondo posto nella specifica classifica dei bomber. Per lui cinque gol nelle ultime quattro uscite con la compagine marchigiana: l’attaccante classe ’94 nelle ultime stagioni, seppur tra i dilettanti, si è sempre spinto ben oltre, tanto che l’anno scorso sempre con la maglia del Matelica è arrivato a quota 15 nonostante lo stop a inizio marzo.