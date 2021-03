Serie B, 30^ giornata: la TOP 11 di RNP

La formazione ideale di RNP, torna a colorarsi d’amaranto.

Anche questa settimana, il nostro “fantasy team” è costruito sulla base del 4-3-1-2. In porta conferma per Falcone del Cosenza, autore di tre parate-capolavoro nella sfida salvezza con la Reggiana. I terzini sono Casasola della Salernitana, tra i migliori nel successo che è valso ai granata il terzo posto, e Beruatto del Vicenza, autore dell’assist vincente con cui l’undici di Di Carlo ha superato il Pescara. Al centro della difesa, due goleador: Bogdan ha deciso Salenitana-Brescia, Casale Empoli-Virtus Entella.

Anche il terzetto di centrocampo porta in dote una rete, dal momento che Varone della Reggiana ha regalato agli emiliani un pari che profuma di speranza. Accanto a lui, Tachtsidis e Maleh, autentici “cervelli” dei colpi esterni di Lecce e Venezia. A proposito di Venezia, il trequartista non poteva che essere Aramu, dominatore del Brianteo-Power Stadium con una favolosa tripletta. Tandem “pesantissimo” in avanti, con la coppia formata da Coda (otto gol in quattro gare) e da quell’eterno bomber di nome German Denis, il cui sontuoso colpo di testa in tuffo ha salvato la Reggina dal ko contro il Chievo. La panchina, spetta all’architetto del poker del Venezia in quel di Monza, ovvero mister Zanetti.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-3-1-2: Falcone (Cosenza); Casasola (Salernitana), Casale (Empoli), Bogdan (Salernitana), Beruatto (Vicenza) ; Tachtsidis (Lecce), Varone (Reggiana), Maleh (Venezia); Aramu; Coda (Lecce), Denis (Reggina). Allenatore: Zanetti (Venezia).

f.i.