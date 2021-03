Reggina-Chievo Verona, l’MVP dei nostri lettori: Denis, il ruggito del ‘Tanque’…

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Nicolas, Thiago Cionek e German Denis sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la trentesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta allo stadio ”Oreste Granillo” contro il Chievo Verona e terminata con il risultato di 1-1.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria dell’attaccante German Denis, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Il ‘Tanque’ ha regalato il pareggio agli amaranto con un perfetto colpo di testa in tuffo all’89’, insaccatosi alle spalle di Semper. Trentanove anni e non sentirli: il centravanti argentino esulta per la terza volta in questo campionato.

Denis ha ottenuto 264 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Quarantatré (43) sono andate all’indirizzo di Nicolas, 28 a Cionek.

Appuntamento a venerdì 2 aprile, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Venezia-Reggina.