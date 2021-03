Reggina-Chievo, i voti dei quotidiani: El Tanque su tutti

Reggina-Chievo, il giorno dopo: German Denis illumina la scena, ok anche Nicolas, Cionek e Bellomo.

Anche sui quotidiani sportivi usciti oggi in edicola, brilla la stella di German Denis. El Tanque ha ricevuto quattro sette ed un sei e mezzo in pagelle, grazie al bellissimo colpo di testa che è valso agli amaranto il pareggio contro il Chievo. Un sette anche per Cionek (Gazzetta del Sud), Bellomo (Quotidiano del Sud) e Nicolas (Corriere dello Sport). Male Rivas, Edera, Okwonkwo e Montalto.

GAZZETTA DEL SUD-Nicolas 6.5; Lakicevic 6, Cionek 7, Dalle Mura 6, Di Chiara 6 (44′ st Liotti sv); Bianchi 6, Crisetig 5, Crimi 5.5 (16′ st Micovschi 6); Rivas 5 (27′ st Denis 7), Montalto 5 (1′ st Okwonkwo 6), Edera 5.5 (1′ st Bellomo 6). All.: Baroni 5.5.

GAZZETTA DELLO SPORT-Nicolas 6.5; Lakicevic 6, Cionek 6.5, Dalle Mura 6, Di Chiara 6 (44′ st Liotti sv); Bianchi 6, Crisetig 5.5, Crimi 5 (16′ st Micovschi 6); Rivas 5 (27′ st Denis 6.5), Montalto 5 (1′ st Okwonkwo 5), Edera 5 (1′ st Bellomo 6). All.: Baroni 5.5.

QUOTIDIANO DEL SUD-Nicolas 6.5; Lakicevic 6.5, Cionek 6.5, Dalle Mura 6.5, Di Chiara 6 (44′ st Liotti sv); Bianchi 6.5, Crisetig 6.5, Crimi 6 (16′ st Micovschi 6.5); Rivas 6 (27′ st Denis 7), Montalto 6 (1′ st Okwonkwo 6.5), Edera 6 (1′ st Bellomo 7).

CORRIERE DELLO SPORT-Nicolas 7; Lakicevic 7, Cionek 6.5, Dalle Mura 6.5, Di Chiara 6.5 (44′ st Liotti sv); Bianchi 6, Crisetig 6, Crimi 6 (16′ st Micovschi 6); Rivas 5.5 (27′ st Denis 7), Montalto 5.5 (1′ st Okwonkwo 5.5), Edera 5.5 (1′ st Bellomo 6.5). All.: Baroni 6.5.

TUTTOSPORT – Nicolas 6.5; Lakicevic 6, Cionek 6.5, Dalle Mura 5.5, Di Chiara 5.5 (44′ st Liotti sv); Bianchi 6, Crisetig 6, Crimi 5.5 (16′ st Micovschi 5.5); Rivas 5.5 (27′ st Denis 7), Montalto 5 (1′ st Okwonkwo 5), Edera 5.5 (1′ st Bellomo 6.5). All.: Baroni 6.