Reggina: Bellomo-Denis, la qualità è sempre essenziale

Mezza partita per essere determinanti. Ancora una volta, con la qualità e l’esperienza. Nicola Bellomo e German Denis, sotto la pioggia del Granillo, entrano in scena a gara in corso: il primo al rientro dall’intervallo, il secondo a venti minuti dal termine. La loro “fame” supera ogni difficoltà, ogni salita ripida. Energie mentali e qualità tecniche decisive per le sorti dell’incontro con la Reggina che trova un pareggio insperato dopo una gara di enorme sofferenza, con il Chievo che oltre al gol è fermato 3 volte dai legni (sempre con un Canotto super ispirato). Sono loro, infatti, a collezionare le uniche occasioni da rete per gli amaranto: Bellomo ci prova con due assoli, ma manca nella conclusione, German Denis si tuffa come un ragazzino sulla palla messa in mezzo da Lakicevic a pochi secondi dal novantesimo, la piazza all’angolino e corre ad abbracciare il figlio dietro la porta. Il calcio a volte è semplicissimo e quando sei in difficoltà basta affidarti a chi, con la sua qualità, riesce a tirarti fuori da guai.

