Le pagelle di RNP: Nicolas continua a dare sicurezza

Non solo il supergol di Denis, l’assist di Lakicevic ed i salvataggi di Cionek. A tenere in piedi la Reggina, ci hanno pensato almeno due grandi riflessi di Nicolas. Il portiere brasiliano, da quando è arrivato in riva allo Stretto, ha dimostrato di essere un portiere sicuro ed affidabile per la categoria. Anche nella vittoria sul Monza, due settimane addietro, un suo riflesso su Balotelli era risultato decisivo, per non parlare del rigore parato a Djuric in Reggina-Salernitana.

Di seguito, giudizio e voto dato da RNP subito dopo il match di ieri pomeriggio.

Nicolas 6,5 Subito in volo sulla conclusione di Garritano, poi sulla punizione di Ciciretti ci mette la mano di richiamo.