Le pagelle di RNP: Montalto, che succede?

Dopo la prestazione devastante di Ferrara, che lo ha visto andare a segno e fornire un assist, Adriano Montalto sta vivendo un periodo delicato. Il “tagliagole”, complice un infortunio al costato, è tornato titolare al centro dell’attacco dopo tre panchine consecutive, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

La partita del numero 30 è durata soltanto 45 minuti, nei quali, prima della sostituzione con Okwonkwo, avvenuta negli spogliatoi. Un tempo in cui l’ex Bari, oltre a rischiare il rosso diretto per un’entrataccia in zona difensiva, non ha mai creato pericoli alla porta di Semper.

Di seguito, giudizio e voto dato da RNP subito dopo il match di ieri pomeriggio.

Montalto 5 Al ritorno tra i titolari sembra un lontano parente del giocatore smagliante e pericoloso delle prime uscite in amaranto.