Eccellenza, stilato il calendario: si parte domenica 11 aprile

Derby reggini nelle prime tre giornate, per Palmese e Reggiomediterranea 4 gare casalinghe, 3 per Locri e Vigor

La LND Calabria ha sorteggiato il calendario del mini-campionato di Eccellenza che prenderà il via subito dopo Pasqua, domenica 11 aprile, e che vedrà impegnate 8 squadre in gare di sola andata fino al 23 maggio; dalla classifica finale nascerà la griglia playoff che sancirà, con la finale del 13 giugno, la squadra promossa in Serie D.

Disputandosi il solo girone di andata, ci saranno quattro club che avranno una partita in più da giocare in casa, vantaggio comunque relativo data l’assenza di pubblico sugli spalti. A giocare 4 match interni e 3 esterni saranno Palmese, Reggiomediterranea, Sambiase e Sersale; di contro, 3 partite tra le mura amiche e 4 lontano da casa le avranno Locri, Scalea, Soriano e Vigor Lamezia.

Il primo turno vedrà il derby reggino tra Palmese e Locri, mentre la Reggiomediterranea inizierà da Soriano; la formazione di mister Misiti avrà poi un doppio derby casalingo, alla 2^ con la Palmese e alla 3^ con il Locri. Per la squadra di Caridi, capolista del campionato interrotto e di fatto azzerato, dopo il debutto di Palmi ci saranno in sequenza la sfida interna con il Sambiase e la doppia trasferta contro Reggiomed e Vigor Lamezia.

Di seguito il calendario completo

1^ giornata – 11/04/2021

Palmese-Locri

Sambiase-Scalea

Sersale-Vigor Lamezia

Soriano-Reggiomediterranea

2^ giornata – 18/04/2021

Locri-Sambiase

Reggiomediterranea-Palmese

Scalea-Sersale

Vigor Lamezia-Soriano

3^ giornata – 25/04/2021

Palmese-Scalea

Reggiomediterranea-Locri

Sambiase-Vigor Lamezia

Sersale-Soriano

4^ giornata – 02/05/2021

Scalea-Reggiomediterranea

Sersale-Sambiase

Soriano-Palmese

Vigor Lamezia-Locri

5^ giornata – 09/05/2021

Locri-Scalea

Palmese-Vigor Lamezia

Reggiomediterranea-Sersale

Sambiase-Soriano

6^ giornata – 16/05/2021

Sambiase-Palmese

Sersale-Locri

Soriano-Scalea

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea

7^ giornata – 23/05/2021

Locri-Soriano

Palmese-Sersale

Reggiomediterranea-Sambiase

Scalea-Vigor Lamezia