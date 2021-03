Serie D, 22^ giornata: la Cittanovese rimonta a Licata, Roccella a mani vuote

Disputate 8 delle 9 gare in programma nella 22^ giornata del campionato di Serie D Girone I; rinviata la sfida tra San Luca e Dattilo a causa del maltempo. Il Cittanova trova un buon punto in ottica salvezza a Licata nel finale, D’Angelo e Giorgiò rimontano il doppio vantaggio dei padroni di casa. Ancora una sconfitta per il Roccella che cade di misura sul campo del Troina: la squadra di Galati vede assottigliarsi le chance di una risalita dall’ultimo posto; termina in parità il derby-salvezza tra Rende e Castrovillari. L’ACR Messina si aggiudica la stracittadina contro il FC e conferma il primato in classifica, decide il gol di Aliperta. Per Rotonda e Acireale successi in trasferta contro Marina di Ragusa e Biancavilla, pareggi tra Sant’Agata e Gelbison e tra Santa Maria del Cliento e Paternò.

SERIE D GIRONE I – 22^ giornata

Biancavilla-Acireale 1-3

Licata-Cittanovese 2-2

Marina di Ragusa-Rotonda 2-3

ACR Messina-FC Messina 1-0

San Luca-Dattilo rinviata per maltempo

Sant’Agata-Gelbison 0-0

Santa Maria Cilento-Paternò 1-1

Rende-Castrovillari 1-1

Troina-Roccella 1-0

CLASSIFICA

46 ACR Messina

41 FC Messina*

40 Gelbison*

38 Acireale

32 Dattilo**

32 Licata

32 Rotonda**

31 Biancavilla (-1)

31 San Luca***

27 Santa Maria Cilento

26 Paternò*

23 Castrovillari*

23 Sant’Agata

23 Troina*

22 Cittanovese***

20 Rende

19 Marina di Ragusa

13 Roccella***

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

Prossimo turno – 23^ giornata (28/03/2021)

Acireale-Marina di Ragusa

Castrovillari-Troina

Cittanovese-Biancavilla

Dattilo-Licata

Gelbison-ACR Messina

FC Messina-Rende

Paternò-San Luca

Roccella-Santa Maria Cilento

Rotonda-Sant’Agata