Reggina, Denis: ”Tenuto fino alla fine, pensiamo solo alla salvezza. Il goal ha una dedica…”

La Reggina agguanta il Chievo all’89’ grazie ad una rete di testa di un eterno Gérman Denis, subentrato dalla panchina e decisivo nei minuti finali. Al triplice fischio, l’attaccante argentino è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha commentato a caldo la sfida del ”Granillo”.

Il goal arrivato nelle battute finali: ”Era questione di pazienza, loro sono una grandissima squadra che ci hanno messi in difficoltà. Abbiamo tenuto fino alla fine e siamo riusciti ad ottenere il pareggio, nonché un punto molto importante. Non solo in questa partita, anche con il Brescia meritavamo un po’ di più. Continuiamo così e pensiamo a raggiungere la salvezza, che è il nostro obiettivo sin dall’inizio del campionato. Prima avevamo pensato ad altro ma poi ci siamo accorti che il campionato di Serie B è durissimo e siamo stati bravi a rialzarci”.

Sulla frase Instagram di qualche giorno fa (‘Mai nessuno mi toglierà il sorriso’): ”A volte si dicono le cose che si sentono in quel momento…”.

Un goal ‘legato’ alla famiglia: ”Dedico il goal a mia mamma, che ha passato una settimana molto dura dopo aver subito un intervento complicato. Non gli sono potuto stare accanto e l’ho vissuto duramente. L’abbraccio al figlio dietro la porta? Ormai è un amuleto dietro la porta”.