Reggina, Dalle Mura: “Aspettavo questo momento da tanto, contento del pareggio”

All’esordio dal primo minuto il giovane difensore amaranto Cristian Dalle Mura è intervenuto in sala stampa al termine del match pareggiato dalla Reggina contro il Chievo. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono molto contento, aspettavo da tanto l’esordio dal primo minuto e sono anche contento che la squadra sia riuscita ad ottenere questo pareggio. Ringrazio il mister per la fiducia e tutti i compagni. E’ stato un primo tempo equilibrato poi abbiamo preso gol subito dove anche io potevo fare meglio: ma la nostra bravura è stata quella di restare in partita, alla fine se lotti e ci credi come abbiamo fatto noi puoi trovare il pareggio e così è stato. Denis è un giocatore da cui prendere sempre esempio, un professionista, per me è un onore allenarmi con lui” ha detto il difensore della Reggina Dalle Mura.