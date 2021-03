I TOP di Reggina-Chievo: “El Tanque” abbatte il muro, Canotto sbatte sui pali

Finisce 1-1 al “Granillo” tra Reggina e Chievo, a segno Djordjevic in avvio di ripresa e Denis quasi al 90′; i veneti sprecano tanto, colpendo anche tre volte i pali della porta di Nicolas.

I Top di Reggina-Chievo

German Denis – Un gol che conferma come nonostante gli anni che passano, il suo istinto da bomber di razza rimanga intatto. Entra in campo a venti minuti dalla fine con la solita grinta, cercando i palloni giusti e dialogando con i compagni. La difesa del Chievo sembra una fortezza inespugnabile, tocca dunque a “El Tanque” sparare il colpo che abbatte le difese nemiche, leggendo in anticipo la traiettoria dell’assist servito da Lakicevic. Il pallone finisce in rete e la Reggina compie un altro passo verso la salvezza.

Thiago Cionek – Se è vero che la Reggina ha rischiato più volte di capitolare, è altrettanto vero che il Chievo è stato quasi sempre costretto a calciare da lontano. Djordjevic e compagni sono stati sovrastati in zona centrale dal difensore amaranto, che subito dopo il pareggio di Denis, ha compiuto un salvataggio su Margiotta valso quasi quanto un gol.

Luigi Canotto – L’esterno di Aglietti ha rappresentato la principale spina nel fianco per la difesa della Reggina. Abile nell’uno contro uno e nell’inventare per i compagni, ha sbattuto contro i pali della porta amaranto vincendo la palma di più sfortunato in campo: nel primo tempo il suo destro da fuori sbatte contro il montante e sulla ribattuta Djordjevic non si coordina per insaccare; nella ripresa riesce nell’impresa di colpire entrambi i pali con un solo tiro.

Luca Garritano – Nel primo tempo è insieme a Canotto l’uomo più pericoloso del Chievo, a tratti imprendibile, ispirato e sempre nel vivo del gioco; nella ripresa fornisce l’assist vincente per la rete di Djordjevic, poi cala leggermente ma continua a mostrare guizzi e lampi di classe che però non bastano ai veneti per portare a casa la vittoria.