I FLOP di Reggina-Chievo: Crisetig “ingabbiato”, Leverbe si perde Denis

Finisce 1-1 al “Granillo” tra Reggina e Chievo, a segno Djordjevic in avvio di ripresa e Denis quasi al 90′; i veneti sprecano tanto, colpendo anche tre volte i pali della porta di Nicolas.

I Flop di Reggina-Chievo

Lorenzo Crisetig – Il regista amaranto gioca sotto ritmo e finisce spesso nella morsa dei clivensi che gli impediscono di ragionare come di consueto; la manovra centrale della Reggina ne risente, diventando lenta e prevedibile, il che rappresenta un problema dato che per l’occasione mister Baroni ha varato un centrocampo a tre, infoltendo la zona nevralgica dalla quale ci si attende lo spunto di Crisetig, che tuttavia in questa partita proprio non arriva.

Maxime Leverbe – Il centrale francese rischia di combinarla grossa al 70′ quando perde il pallone sul pressing di Okwonkwo che a quel punto si trova a tu per tu con Semper; l’arbitro ferma tutto per un presunto fallo dell’attaccante amaranto e Leverbe tira un sospiro di sollievo. Al 90′ invece si perde Denis, complice l’astuta “protezione” di Micovschi che si piazza alle spalle del difensore, e il Chievo vede svanire la vittoria al fotofinish.