Eccellenza, un ex Reggina sulla panchina della Vigor Lamezia

Con la ripartenza del campionato di Eccellenza prevista tra appena tre settimane, domenica 11 aprile, la Vigor Lamezia ha prontamente provveduto a colmare il vuoto lasciato in panchina dalla recente separazione con Massimo Morgia.

Il club lametino, indicato dai più come il favorito per la vittoria del mini-campionato che vedrà al via 8 squadre (domani la compilazione del calendario), per puntare al ritorno in Serie D ha scelto l’ex difensore della Reggina Jorge Vargas, che ha già maturato alcune esperienze da allenatore, in Cina come vice di Roberto Donadoni, nelle giovanili amaranto, ma anche in Eccellenza, alla guida dell’Aurora Reggio per un breve periodo nella stagione 2017/2018.

Vargas alla Vigor ritroverà Gabriele Martino, colui il quale lo aveva portato alla Reggina nel gennaio del 2000. Il neo-tecnico biancoverde ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, riportate dal club, insieme all’annuncio ufficiale, tramite comunicato sui social: “Spero di poter esprimere il mio potenziale alla Vigor e di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi; ho tanto entusiasmo per questa nuova avventura, so che sfida ci aspetta. Lamezia è una piazza importante, farò di tutto per raggiungere gli obiettivi della società.”