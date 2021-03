Serie B, i posticipi del sabato: Monza, che batosta! Rastelli e la Spal iniziano col piede giusto

Arriva da Monza, la grande sorpresa della 30esima giornata del torneo cadetto. I lagunari hanno letteralmente umiliato i brianzoli, espugnando il Brianteo-Power Stadium con un clamoroso 1-4 (tripletta per un imprendibile Aramu). Nel secondo posticipo, debutto ok per Rastelli: la Spal batte il Cittadella per 1-0, rilanciandosi nella volata ai playoff.

SERIE B, 30^ GIORNATA

Ascoli-Cremonese 0-0

Empoli-Virtus Entella 1-0

Frosinone-Lecce 0-3

Reggiana-Cosenza 1-1

Vicenza-Pescara 1-0

Monza-Venezia 1-4

Spal-Cittadella 1-0

Reggina-Chievo domenica ore 15:00

Salernitana-Brescia domenica ore 21:00

CLASSIFICA

Empoli 59*

Lecce 52*

Monza 50 *

Venezia 49 *

Salernitana 48

Spal 45 *

Cittadella 45 *

Chievo 43

Pisa 40

Brescia 39

Vicenza 38*

Frosinone 38*

Reggina 36

Cremonese 36*

Pordenone 34

Reggiana 29*

Cosenza 29*

Ascoli 28*

Pescara 23*

Virtus Entella 21*

*Una gara in più