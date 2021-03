Reggina, Baroni: “Devo valutare le condizioni di alcuni giocatori per la sfida di domani”

Questa la situazione indisponibili in casa amaranto

Per la partita tra Reggina e Chievo “a parte Faty, Loiacono squalificato, Folorunsho e Petrelli che non stanno bene, gli altri sono tutti a disposizione. Devo valutare le condizioni di un paio di giocatori che si sono portati dietro degli affaticamenti in questi giorni e bisogna capire che tipo di contributo potranno darci”.

E’ questa la situazione indisponibili in casa Reggina per la gara di domani contro il Chievo al Granillo, secondo quanto anticipato in conferenza stampa dal tecnico amaranto Marco Baroni.