Reggina-Chievo: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Alle 15 per la 30esima giornata di serie B si affrontano Reggina e Chievo. Gli amaranto tornano in campo dopo la sconfitta per 1-0 al Rigamonti contro il Brescia, mentre i clivensi sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Frosinone. Solamente 4 i precedenti ufficiali nella serie cadetta in Calabria fra le due compagini, con 3 pareggi e 1 vittoria per la Reggina. Uomini di Baroni in cerca di rivalsa dopo la sconfitta rimediata nell’ultima giornata di campionato, mentre il Chievo è chiamato a vincere per difendere il piazzamento Playoff.

Probabile formazione Reggina

Baroni potrà contare nuovamente su Crimi, al rientro dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di pedine importanti come Folorunsho e lo squalificato Loiacono, con Cionek pronto a prendere il suo posto come centrale di difesa. Confermatissimo tra i pali Nicolas, con Lakicevic, Stavropoulos e Di Chiara a completare il reparto difensivo. Il rientrante Crimi affiancherà Crisetig a centrocampo, mentre Bellomo sostituirà nuovamente Folorunsho nel ruolo di trequartista. Edera e Rivas favoriti su Menez e Situm come esterni d’attacco alle spalle dell’unica punta Montalto.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek,Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Bellomo, Rivas; Montalto. All. Baroni

Probabile formazione Chievo

Mister Aglietti che dovrà fare a meno di De Luca e Di Gaudio, fermi ai box per infortunio, e dello squalificato Rigione. Gigliotti e Leverbe saranno i due centrali difensivi a protezione dell’estremo difensore Semper, con Renzetti e Bertagnoli (da monitorare le condizioni di Mogos) sulle corsie esterne. Viviani parte favorito su Palmiero per una maglia da titolare a centrocampo, affiancato da Obi. Margiotta guiderà l’attaccogialloblù, con Ciciretti, Canotto e Garritano che agiranno sulla trequarti.

CHIEVO (4-2-3-1): Semper; Bertagnoli, Gigliotti, Leverbe, Renzetti; Obi, Viviani; Ciciretti, Garritano, Canotto; Margiotta. All. Aglietti

Reggina-Chievo pronostico Reggina che parte leggermente sfavorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 1 quotato a 3.00 rispetto alla vittoria dei gialloblù quotata 2.70. Segno X equivalente per i due bookmakers (quota 2,80). Interessante anche la combo 1x+Multigol 1-5 a quota 1,71.

Reggina-Chievo dove vederla in Tv o streaming Fischio d’inizio alle ore 15 della gara tra Reggina e Chievo. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

