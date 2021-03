Reggina-Chievo, la probabile formazione gialloblu: Ciciretti e Canotto sugli esterni

Due sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre partite. Il Chievo di Alfredo Aglietti, grande ex in panchina, arriva al ”Granillo” con l’obiettivo di dare una svolta al trend delle ultime giornate, dove i gialloblu hanno subito sei reti realizzandone tre. Per la sfida contro la Reggina, il tecnico degli scaligeri dovrà fare i conti con le condizioni non ottimali di diversi giocatori, assenze a parte. Salteranno la sfida contro i calabresi gli infortunati De Luca, Fabbro, Vaisanen e Di Gaudio, oltre allo squalificato Rigione.

Lo schieramento tattico dovrebbe essere il medesimo della Reggina, ovvero il 4-2-3-1. Gigliotti e Leverbe dovrebbero comporre il blocco centrale di difesa, con Renzetti sulla fascia sinistra e Bertagnoli a destra (in vantaggio su un Mogos non in perfette condizioni). In mezzo al campo agirà sicuramente Obi, il quale farà coppia con uno tra Viviani e Palmiero, con quest’ultimo leggermente in svantaggio sul primo (specie per via della condizione fisica).

Dietro all’unica punta Margiotta, invece, spazierà l’ex Cosenza Garritano, con Ciciretti a destra e Canotto a sinistra.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOBLU

CHIEVO VERONA (4-2-3-1): Semper; Bertagnoli, Gigliotti, Leverbe, Renzetti; Obi, Viviani; Ciciretti, Garritano, Canotto; Margiotta. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Bertagnoli-Mogos 60-40%, Viviani-Palmiero 55-45%, Canotto-Giaccherini 55-45%

SQUALIFICATO: Rigione

INDISPONIBILI: De Luca, Fabbro, Vaisanen, Di Gaudio.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Paolo Lora Lamia di TuttoMercatoWeb.com