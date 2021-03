Rialzarsi. E’ la parola d’ordine che campeggia tra le fila amaranto, dove la Reggina ospiterà il Chievo tentando di voltare pagina dopo la battuta d’arresto di Brescia, arrivata in seguito ad un lampo di Van de Looi ad inizio secondo tempo. Così come contro le ‘Rondinelle’, anche contro i gialloblu Baroni dovrà fare a meno di Folorunsho, vero e proprio jolly dello scacchiere amaranto fermo a causa di una distorsione rimediata la settimana scorsa. Oltre all’italo-nigeriano, non saranno della partita di domani sera lo squalificato Loiacono e gli infortunati Faty e Petrelli.

Vista l’assenza forzata del capitano pugliese, salvo incredibili ribaltoni o sorprese dell’ultim’ora, il blocco difensivo centrale sarà composto dalla coppia Cionek-Stavropoulos, con Lakicevic largo a destra e Di Chiara a sinistra (tutti davanti a Nicolas). In cabina di regia, a fare da schermo alla difesa, dovrebbe tornare in azione il duo Crisetig-Crimi a dare qualità e intensità al centrocampo amaranto.

Rispetto all’ultima uscita, qualche cambiamento lo si potrebbe intravedere dalla trequarti in su. Edera e Micovschi si contendono una maglia da titolare per la corsia destra (giocherebbero, dunque, a piede invertito), mentre sembrerebbe essere quasi certa la presenza di Rivas a sinistra. Bellomo è pronto ad accentrarsi sulla trequarti, agendo così alle spalle di Montalto, verso il ritorno dal 1′ dopo tre gare in cui è partito dalla panchina e nelle quali a ricoprire il ruolo di terminale offensivo è stato Okwonkwo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Bellomo, Rivas; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Edera-Micovschi 55-45%

SQUALIFICATI: Loiacono

INDISPONIBILI: Faty, Petrelli, Folorunsho

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto, Vasic