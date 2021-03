Il Cittanova alla prova Licata, Infantino: “Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo pensare alla salvezza”

Da Infantino a Infantino, il Cittanova ritorna alle origini dopo l’esonero di Graziano Nocera affidando la panchina giallorossa a Pietro Infantino. Il tecnico si prepara subito per la delicatissima trasferta contro il Licata, consapevole dell’importanza della gara, queste le dichiarazioni rilasciate dal mister del Cittanova:

“Viviamo sensazioni positive. Ritrovo una Società, un ambiente e un gruppo che stimo e che mi accordano stima. Questo è importante. Non abbiamo tempo da perdere. Questo campionato non consente pause e ora abbiamo da vivere una striscia di appuntamenti ravvicinati di non poco conto – ha proseguito il mister giallorosso – la questione non è sulla qualità della rosa, ma sulla serenità di classifica. Noi dobbiamo fare il possibile per riequilibrare le cose. E possiamo farlo solo con le prestazioni e i risultati”.

Classifica difficile – “Dobbiamo essere realisti e umili. La classifica è chiara. La squadra si deve calare nella realtà, lottando su tutti i fronti, pensando solo alla salvezza. Adesso la componente mentale è decisiva. Gli altri concorrenti sono abituati a un torneo di lotta e sacrificio. Anche noi dobbiamo abituarci presto”.

Sulla difficile trasferta – “A Licata ci aspetta una gara difficile. E così sarà da qui alla fine. Le scale si salgono uno scalino alla volta. Non siamo inferiori a nessuno, ma ci manca la serenità. Ho detto ai ragazzi che va recuperato il valore dell’unione, della sofferenza, del sacrificio l’uno per l’altro. Ora dobbiamo essere compatti e concreti. Io ho piena fiducia in questo gruppo e tutti insieme cercheremo di fare punti. Da subito, perché ne abbiamo bisogno” ha concluso Infantino.

CELESTINO CASEDONTE