Chievo, i convocati di Aglietti per la sfida con la Reggina: c’è Mogos, out Di Gaudio

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico del Chievo, Alfredo Aglietti, per il match di domani contro la Reggina. L’ex bomber amaranto dovrà fare i conti con una condizione fisica generale non del tutto ottimale, così come annunciato in conferenza stampa. Out per squalifica il difensore Riggio, indisponibili gli attaccanti De Luca e Fabbro, così come Di Gaudio e Vaisanen. Convocato Mogos, seppur non al 100% della forma.

PORTIERI: Andrea Seculin, Michele Bragantini, Adrian Semper;

DIFENSORI: Joseph Colley, Maxime Leverbe, Francesco Renzetti, Daniel Pavlev, Matteo Cotali, Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Luca Domenico Munaretti;

CENTROCAMPISTI: Emanuele Zuelli, Joel Obi, Luca Palmiero, Luca Garritano, Emanuele Giaccherini, Mattia Viviani, Massimo Bertagnoli;

ATTACCANTI: Luigi Canotto, Filip Djordjevic, Edoardo Priore, Francesco Margiotta, Amato Ciciretti.