Chievo, Aglietti: ”Indisponibili? Settimana pesante. Reggina, con Baroni hai risalito la classifica”

Alla vigilia della sfida contro la Reggina, il tecnico del Chievo Verona, Alfredo Aglietti, ha parlato in conferenza stampa presentando la gara del ”Granillo”, valevole per il 30° turno del campionato cadetto e fischio d’inizio fissato per le ore 15. Di seguito, le parole dell’allenatore gialloblu:

A Reggio in condizioni precarie- ”E’ stata una settimana pesante sotto questo aspetto. Perdiamo qualche giocatore, soprattutto nel reparto offensivo. Ancora Mogos non sta benissimo, deciderò se convocarlo o meno nella giornata di oggi. Obi dovrebbe farcela, mentre in avanti abbiamo qualche defezione. Faremo delle valutazioni fino all’ultimo”.

Con il Frosinone un pareggio di slancio: ”E’ un punto che ci serve per ripartire. Sappiamo che dobbiamo e possiamo fare meglio di quanto fatto martedì, perché questa squadra sa giocare un ottimo calcio. Sono convinto che se domani dovesse arrivare un risultato ed una prestazione importante, faremo un ottimo finale di stagione. Nessuno regala niente, dovremo conquistarci tutto noi. Siamo pronti a fare una partita importante”.

Sulla Reggina: ”La Reggina ha avuto alti e bassi, ma ha un organico importante. Con il nuovo allenatore ha risalito la classifica, per loro è una gara importante considerando che dietro di essa stanno correndo e vi è anche l’opportunità di accorciare le distanze con le squadre a lei davanti. E’ giusto avere rispetto di tutti, ma guardiamo in casa nostra e senza avere paura di nessuno. Mi auguro di poter portare a casa la vittoria, che in trasferta manca da parecchio tempo, ma per far si che ciò accada occorrerà una grande prestazione”.