Serie B, il programma: stasera l’anticipo di Ascoli, posticipi a Reggio ed a Salerno

Tutti in campo tra stasera e domenica, in attesa della sosta che fermerà il campionato per una settimana. Il trentesimo turno di B si apre tra poco (ore 21), con l’anticipo tra Ascoli e Cremonese. Domani, quattro gare in programma alle 14 (sarebbero state cinque, ma Pordenone-Pisa è stata rinviata causa Covid), tra le quali spicca la sfida-salvezza tra Reggiana e Cosenza. Alle 16 big match tra Monza e Venezia, alle 18 Spal-Cittadella segnerà il debutto di Rastelli sulla panchina estense.

Domenica, due posticipi. Alle 15 Reggina-Chievo, alle 21 si chiude con l’ultimo big match, ovvero Salernitana-Brescia.

Di seguito, programma e classifica.

SERIE B, 30^ GIORNATA

Ascoli-Cremonese venerdì ore 21:00

Empoli-Virtus Entella sabato ore 14:00

Frosinone-Lecce sabato ore 14:00

Reggiana-Cosenza sabato ore 14:00

Vicenza-Pescara sabato ore 14:00

Monza-Venezia sabato ore 16:00

Spal-Cittadella sabato ore 18:00

Reggina-Chievo domenica ore 15:00

Salernitana-Brescia domenica ore 21:00

CLASSIFICA

Empoli 56

Monza 50

Lecce 49

Salernitana 48

Venezia 46

Cittadella 45

Chievo 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 38

Reggina 36

Cremonese 35

Vicenza 35

Pordenone 34

Reggiana 28

Cosenza 28

Ascoli 27

Pescara 23

Virtus Entella 21