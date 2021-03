Reggina, l’agente di Rossi presenta istanza di arbitrato al Coni contro gli amaranto

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Coni ha reso noto che l’agente sportivo Daniele Ferri ha presentato istanza di arbitrato nei confronti della Reggina. Ferri è l’agente di Marco Rossi legato da un contratto con gli amaranto che scade nel giugno del 2022. L’esperto difensore, da gennaio in poi non rientra nel progetto tecnico degli amaranto. L’istanza di arbitrato, tuttavia, non riguarda il mancato utilizzo del calciatore, ma il mancato pagamento della somma spettante all’agente, per l’opera svolta nell’ambito del rinnovo contrattuale dell’ex Bari e Parma.

Di seguito, il testo riportato sul sito del Coni.

“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un’istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell’Agente Sportivo Daniele Ferri contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 2 gennaio 2020 e conferito per la cura, da parte del suddetto istante, degli interessi della società intimata, prestando opera professionale volta al rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Marco Rossi con il medesimo club calabrese”.