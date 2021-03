Reggina: nel Chievo hanno tutti il gol facile… 

Sono 36 i gol messi a segno fino al momento dal Chievo – che domenica sfida la Reggina– in questo campionato di serie B. Non un bomber nelle prime posizioni della speciale classifica marcatori, ma un gruppo che riesce a mandare a segno numerosi giocatori, tra tutti Luca Garritano che con 5 reti è il miglior cannoniere dei veneti. Insieme lui il giovane attaccante scuola Toro Manuel De Luca, mentre un gradino più sotto con 4 gol totalizzati c’è Francesco Margiotta. Due delle quattro reti stagionali Margiotta le ha segnate nella gara d’andata contro la Reggina al Bentegodi.

In totale sono 15 i giocatori andati a referto in questa serie B 2020/2021 per il Chievo, con il centrocampista Obi anche a quota 4 e poi Amato Ciciretti, il terzino Mogos e la punta Djordjevic con 3 marcature. Tante e variegate le armi offensive per Aglietti che ha anche la possibilità di modificare in corso d’opera il suo assetto tattico e gli interpreti non snaturando la filosofia molto d’attacco della sua squadra.