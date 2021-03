Qui Chievo: nessuna vittoria per i veneti nelle ultime 5 trasferte

Domenica al Granillo, la Reggina ospita il Chievo. I veneti, partiti con l’ambizione di tornare nella massima serie, sono stati protagonisti di un campionato al di sotto delle aspettative di inizio stagione e attualmente non vivono il miglior momento di forma: nelle ultime dieci uscite, gli uomini di Aglietti hanno collezionato 4 vittorie, un pareggio e ben 5 sconfitte, con 13 goal fatti e 12 concessi. Risultati decisamente altalenanti per la società veneta, scivolata dal terzo al settimo posto in classifica a sole tre lunghezze dal Pisa, momentaneamente prima squadra fuori dai play off. Dopo il pareggio a reti bianche nell’ultima gara casalinga contro il Frosinone, il Chievo deve necessariamente tornare a macinare punti e gioco. Tuttavia il rendimento recente dei gialloblù lontani dalle mura amiche del Bentegodi è balbettante: nessuna vittoria nelle ultime 5 trasferte per i Clivensi, con 7 goal subiti e solamente 3 realizzati. Ma per gli amaranto non sarà facile: gli uomini di Aglietti cercano punti preziosi per un posto nei playoff.

SANTO ROMEO