Locri, bomber Zampaglione è già pronto a tornare in campo

Il bomber amaranto lancia il guanto di sfida alle altre contendenti per la Serie D

Mimmo Zampaglione è pronto e ha già chiamato all’adunata gli altri protagonisti dell’Eccellenza. Il bomber del Locri, ex tra le altre di Reggina e Reggiomediterranea, non appena saputo della ripartenza del campionato, che vedrà tra le partecipanti anche il Cavallo Alato, ha pubblicato un post su Facebook con una didascalia di sole tre parole che dice tutto.

“Un solo OBIETTIVO”, queste le parole utilizzate dalla punta del Locri, un modo semplice per lanciare fin da subito il guanto di sfida alle altre contendenti per il salto di categoria, ma al tempo stesso, da carismatico leader, un modo per stuzzicare tutti gli altri annunciati protagonisti di quello che sarà un inedito mini torneo da 8 squadre, annunciando, con tanto di fotografia di una delle ultime sue esultanze post-gol, che Zampaglione è già pronto alla nuova sfida.

A Locri l’attaccante ha riscoperto una seconda giovinezza, segnando a raffica sia nella scorsa stagione che nella breve fase iniziale di quella attuale, durata poco più di un mese e che vedeva, al momento della sospensione, gli amaranto al comando del campionato di Eccellenza a punteggio pieno.