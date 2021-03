Ex amaranto, da calciatore a dirigente: Antonazzo nuovo DG della Virtus Francavilla

Il club pugliese di Serie C promuove l'ex calciatore della Reggina a Direttore Generale

Dalla fascia destra del rettangolo verde ad un ruolo di prestigio nei quadri dirigenziali. E’ in piena evoluzione la carriera nel mondo del calcio di Angelo Antonazzo, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2016/17 ha intrapreso il percorso di dirigente. L’ex esterno classe ’81, che ha vestito la maglia della Reggina dal gennaio al giugno 2013, è stato nominato nuovo Direttore Generale della Virtus Francavilla, club del quale era diventato (in seguito al suo ritiro) coordinatore tecnico del settore giovanile.

Antonazzo arrivò a Reggio a parametro zero (dopo essersi svincolato dal Grosseto) nel mercato invernale della stagione 2012/13, totalizzando 17 presenze, una rete ed un assist. Il suo primo ed unico goal in maglia amaranto, arrivo al ”Silvio Piola” di Novara, valse il pareggio in extremis (1-1 al 91′) all’allora squadra guidata da Davide Dionigi, che chiuse quel campionato al 17° posto.