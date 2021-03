Eccellenza, le date del campionato: si parte l’11 aprile, finale playoff il 13 giugno

In campo ogni domenica fino al 23 maggio, poi via ai playoff con finalissima il 13 giugno; tutte le squadre partiranno da zero punti

Dopo la conferma della ripartenza del campionato di Eccellenza, grazie alla deroga della FIGC che ha accettato il format a 8 squadre proposto dalla LND calabrese, sono state stabilite le date per il mini-campionato che prenderà il via il prossimo 11 aprile.

Sarà un girone unico con gare di sola andata per un totale di 7 giornate; la classifica che scaturirà darà vita ad una griglia playoff che vedrà impegnate tutte le partecipanti. Dopo il turno inaugurale di domenica 11 aprile, si tornerà in campo ogni domenica fino al settimo e ultimo turno in programma il 23 maggio.

Quarti di finale in gara unica il 30 maggio, semifinali il 6 giugno e finalissima che assegnerà un posto in Serie D il 13 giugno. Le regole per i playoff verranno stabilite nei prossimi giorni, probabilmente ad inizio della prossima settimana quando dovrebbe anche avvenire il sorteggio del calendario. Come previsto, tutte le squadre partiranno da zero punti, rendendo nullo quanto fatto nel breve frammento di stagione disputato tra settembre e ottobre.