Venezia, bomber Forte ko: rischia di saltare il match con la Reggina

Venezia in ansia per il suo bomber. Francesco Forte, autore fin qui di dodici reti con la maglia dei lagunari, è stato costretto ad uscire anzitempo nel big match contro il Lecce, a causa di un infortunio.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Trivenetogol, l’attaccante ha subito una lesione di secondo grado all’adduttore destro. La pausa sarà un prezioso alleato per quanto concerne i tempi di recupero, ma prima di rivedere Forte in campo dovrebbero volerci come minimo quindici giorni.

Se la diagnosi venisse confermata, il classe ’93 salterebbe non solo Monza-Venezia, in programma sabato, ma anche il match che si giocherà subito dopo la sosta, ovvero Venezia-Reggina, in programma venerdì 2 aprile alle ore 19.