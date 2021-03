Un ex amaranto pronto a sedersi sulla panchina del Catania

Ex difensore amaranto (nove presenze nella Reggina promossa in A di Franco Colomba nella stagione 2001/2002), Francesco Baldini è stato un calciatore di grande esperienza, difensore vecchio stampo molto continuo.

Da anni ha intrapreso la carriera di allenatore, ex tecnico della Juventus Primavera e del Trapani (avventura breve, da luglio a dicembre, conclusa con l’esonero dopo 16 giornate e 13 punti conquistati), adesso Baldini è vicinissimo alla panchina del Catania, in serie C. La firma ufficiale dovrebbe arrivare in queste ore.