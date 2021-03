Reggina, prosegue la preparazione in vista del Chievo: le ultime da un Sant’Agata blindato

Verso Reggina-Chievo: amaranto in campo per il secondo allenamento settimanale, il report del club.

In un Sant’Agata super-blindato, come mai accaduto in trent’anni dalla fondazione del centro sportivo (che fine ha fatto l’accordo per consentire ai giornalisti di assistere alle sedute di allenamento?), la Reggina continua la marcia di avvicinamento al match casalingo contro il Chievo.

Di seguito, il report del club inerente la seduta odierna.

In una nuvolosa mattinata la squadra ha svolto una seduta prettamente tattica, sotto le direttive di mister Baroni e del suo staff. Riscaldamento iniziale ed esercizi situazionali hanno contraddistinto la prima parte di sessione, alla quale ha fatto seguito una partitella a tema sui 60 metri 11 vs 11. Per la giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.