Reggina, calvario Faty: campionato finito per l’ex Roma

Doveva essere uno dei punti di forza del centrocampo della Reggina, ma la sfortuna, così come per Gabriel Charpentier, non ha di certo sorriso alla compagine dello Stretto. Ricardo Faty alza bandiera bianca, il centrocampista francese è tornato in patria a causa del susseguirsi dei problemi fisici accusati fin dall’inizio del campionato.

Il ritorno in campo a Frosinone, nel finale di gara, dovrebbe essere l’ultima apparizione del classe ’86, per quanto concerne la stagione 2020/2021.

Il mediano ex Roma e Bayern Leverkusen, chiude con cinque presenze: tre da subentrato in campionato, e due da titolare in Coppa. Proprio in Coppa Italia, a Bologna, Faty ha rimediato l’infortunio che si è rivelato fatale.