Reggina: attacco con il contagocce, adesso servono più gol

Nelle ultime quattro uscite la Reggina è riuscita a collezionare 4 punti, con la vittoria sul Monza e il pareggio in casa del Pisa. Bottino sul quale ha influito pesantemente il dato negativo sulle reti realizzate: quello messo a segno da Rivas nel match contro i brianzoli è il solo goal realizzato dagli uomini di Baroni nelle ultime quattro partite. Numeri alla mano, nonostante una media di 4.2 tiri in porta e di 2.3 grandi opportunità per partita, la Reggina si trova momentaneamente al 16esimo posto nella speciale classifica dei goal fatti con 28 reti.

Le numerose assenze e le condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori hanno pesato e non poco sulle prestazioni offensive e sulle scelte di formazione del tecnico amaranto nell’ultimo periodo. Con Edera, Micovschi e Montalto non ancora al meglio, Baroni si è affidato in attacco all’estro e alla velocità di Okwonkwo: sempre schierato titolare contro Pisa, Monza e Brescia, il nigeriano non ha ancora ripagato in pieno la fiducia riposta in lui dal tecnico. Tanta corsa al servizio della squadra, ma poca freddezza e incisività per l’attaccante arrivato in presto dal Bologna nel mercato di gennaio, ancora a secco in questo campionato. Chi sicuramente potrà dare un apporto importante è Adriano Montalto che ha già dimostrato con 3 gol nelle prime 5 partite disputate in maglia amaranto di poter essere decisivo e adesso scalpita per tornare tre i titolari.

SANTO ROMEO