Bellomo: “A gennaio potevo tornare al Bari, adesso penso solo alla Reggina…”

Un addio ed un ritorno, sfiorati di recente. Ai microfoni di tuttobari.com, Nicola Bellomo conferma che durante il mercato di gennaio è stato molto vicino a lasciare Reggio, per tornare nella squadra della sua città.

“Un contatto c’è stato- si legge-mi avevano chiesto che intenzioni avessi ed io avevo dato la piena e totale disponibilità, perchè a Reggio le cose non stavano andando bene ed ero stato messo in discussione. Poi la trattativa è saltata e sono rimasto qui. Alla fine non mi posso lamentare, perchè a Reggio sto bene e i momenti difficili si superano. Sarei andato via solo per il Bari”

Bellomo ed il Bari, una pista ripercorribile in futuro? “La trattativa c’è stata a gennaio e non si è fatto più nulla. Adesso penso solo alla Reggina-chiosa il fantasista- anche perchè nel frattempo le cose sono cambiate in meglio. A Reggio sto bene e ho trovato la mia dimensione. Sia la società che i tifosi non mi fanno mancare nulla. Da barese non potrei mai chiudere le porte al galletto. Un giorno chissà. Mi auguro che il Bari torni dove merita. Voglio davvero bene alla mia città, e fa male al cuore vederla nell’inferno della C”.