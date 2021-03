Serie B, valzer delle panchine: con Rastelli i cambi salgono ad undici

Ultime News

Doveva essere uno dei punti di forza del centrocampo della Reggina, ma la sfortuna, così come per Gabriel Charpentier, non ha di certo sorriso alla compagine dello Stretto. Ricardo Faty alza bandiera bianca, il centrocampista...

In occasione della 30a giornata della Serie BKT, la Lega B celebrerà la XXVI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che cade il 21 marzo 2021, attraverso l’iniziativa denominata...

Reggina

In un Sant’Agata super-blindato, come mai accaduto in trent’anni dalla fondazione del centro sportivo (che fine ha fatto l’accordo per consentire ai giornalisti di assistere alle sedute di allenamento?), la...