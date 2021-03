Reggina, il migliore di RNP: Liotti, al Rigamonti con il cuore…

Così come a Ferrara, il problema fisico occorso a Di Chiara gli ha spalancato le porte da titolare sull’out sinistro difensivo. Pur dovendo svestire i panni del bomber per indossare quelli del “terzino operaio” Daniele Liotti ha risposto presente, con una gara abbastanza ordinata. L’ex Pisa si è contraddistinto per senso di appartenenza nei minuti finali, quando ha stretto i denti per dare una mano alla squadra, tornando in campo nonostante un piccolo infortunio. Un gesto da sottolineare, che gli è valso mezzo voto in più rispetto alla sufficienza.

Di seguito, voto e giudizio dato da RNP subito dopo il match del Rigamonti.

Liotti 6.5 (il migliore)- Karacic è cliente scomodo, lui lo contiene con ordine. Mezzo voto in più, per l’essere rientrato in campo nonostante il problema muscolare.