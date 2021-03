Il punto sulla Serie B: impresa Lecce a Venezia, record di pareggi per il Cosenza

Turno infrasettimanale di Serie B che vede concretizzarsi sempre più la fuga dell’Empoli, continua l’inseguimento del Monza e la marcia del Lecce. Apre la ventinovesima giornata di Serie B lo scontro tra Pisa e SPAL, la squadra allenata da mister D’Angelo si è imposta con un netto 3-0 accorciando il distacco della compagine biancazzura a soli due punti sulle concorrenti per un posto playoff. La sconfitta costa la panchina a Marino. Non sfrutta questo risultato la Reggina, battuta di misura dal Brescia, la squadra lombarda si dimostra la più in forma del campionato, raccogliendo la quarta vittoria di fila e proseguendo il filotto di vittoria più longevo della stagione. Raccoglie il sedicesimo pareggio stagionale il Cosenza, uscito con un 1-1 dal San Vito-Marulla contro il Vicenza. Vittoria importantissima della Cremonese contro la Virtus Entella, dopo quattro pareggi di fila i diavoli neri sono caduti contro i grigiorossi, che si portano fuori dalla zona play-out. Continua la marcia del Lecce, che nel segno di Massimo Coda (consolidato capocannoniere della serie B a quota 18 reti) , si impone per 3-2 contro il Venezia; la squadra di mister Zanetti sta attraversando un piccolo periodo di crisi con 2 sconfitte ed un pareggio in tre partite. Raccoglie la quarta sconfitta di fila la Reggiana, i granata sono caduti contro il Monza – che ripresosi dalla sconfitta contro la Reggina– si sono imposti con un netto 2-0, apripista dei brianzoli Carlos Augusto, una delle maggiori rivelazioni della stagione attuale. Pareggio che ha dato scarse emozioni quello tra Chievo Verona e Frosinone, le due compagini non hanno giocato una partita particolarmente impegnata, con un solo tiro in porta nell’arco dei novanta minuti di gioco. Continua a vincere l’Empoli, gli azzurri superano il Pordenone in extremis grazie ad una fortunosa autorete di Chrzanowsk, sconfitta che non penalizza tanto i ramarri che restano, comunque, a +6 dalla zona play-out. Pareggiano anche Cittadella e Salernitana, che restano entrambe in zona play-off, continuano i problemi in zona offensiva per la squadra di mister Castori, che con 31 reti si confermano la squadra con meno reti nelle prime dieci posizioni. Chiude la giornata di Serie B la partita tra Pescara ed Ascoli terminata 3-2 per i bianconeri che hanno vinto grazie ad una rete di Riad Bajić al 93’, vittoria importante per il club di mister Sottil che torna alla vittoria dopo sette partite di digiuno.

