Serie D, disfatta Roccella nel recupero: 6-0 ad Acireale, il club si scusa su facebook

Quinta sconfitta di fila per il Roccella, ma questa è davvero pesantissima. Sul campo dell’Acireale, per il recupero della 14esima giornata, gli amaranto jonici sono stati sconfitti con un 6-0 che si commenta da sé. Padroni di casa in vantaggio dopo soli 7 minuti, con il rigore firmato dall’ex Messina Pozzebon. Al 32′, il raddoppio firmato Tumminelli. Ripresa senza storia, con le reti di De Felice (55′ e 86′), La Vardera (64′), Savanarola (68′), che hanno decretato il dominio siciliano.

“Chiediamo scusa ai nostri tifosi”, ha scritto il Roccella su Facebook subito dopo il triplice fischio finale. Calabresi sempre ultimi da soli, i siciliani rafforzano la quarta posizione.

CLASSIFICA

43 ACR Messina

41 FC Messina*

39 Gelbison*

35 Acireale

32 Dattilo*

31 Biancavilla (-1)

31 Licata

31 San Luca**

29 Rotonda**

26 Santa Maria Cilento

25 Paternò*

22 Castrovillari*

22 Sant’Agata

21 Cittanovese***

20 Troina*

19 Marina di Ragusa

19 Rende

13 Roccella***

*una partita in meno**due partite in meno***tre partite in meno