Reggina: i convocati per la trasferta di Brescia

Ultime News

Josep (‘Pep’) Clotet è riuscito a rivitalizzare il Brescia. Quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta è il bilancio del tecnico spagnolo dal suo arrivo in terra lombarda, dove ha preso le redini della...

Nove vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, per un totale di 36 punti (11° posto)). È questo il bilancio attuale del Brescia, che domani alle ore 19:00 sfiderà la Reggina al ”Rigamonti”. In vista del match,...

Una finestra sul mondo

“La stele dedicata a Massimo Mazzetto, il giocatore della Viola Reggio Calabria tragicamente scomparso nel 1986 in seguito ad una caduta accidentale in quella che è oggi la via a lui dedicata, è stata completamente distrutta....