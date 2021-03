Classifica marcatori serie B: per Coda doppietta e primato

Con la doppietta messa a segno nell’ultimo turno, l’attaccante del Lecce Massimo Coda sale in vetta alla classifica marcatori di Serie B. Seconda posizione per il bomber dell’Empoli, Leonardo Mancuso, anch’egli in rete. L’attaccante del Venezia Forte rimane fermo a 12 gol. Folorunsho resta il miglior marcatore della Reggina. Ecco la classifica marcatori di serie B fino ai giocatori con 5 reti segnate:

16 reti: Coda (Lecce);

15 reti: Mancuso (Empoli);

12 reti: Forte (Venezia);

10 reti: Diaw (Monza); Tutino (Salernitana); Meggiorini (Vicenza); Aye (Brescia);

9 reti: Ciofani (Cremonese);

8 reti: La Mantia (Empoli); Mancosu (Lecce); Marconi (Pisa); Valoti (Spal);

7 reti: Gargiulo (Cittadella), Mazzocchi (Reggiana), Paloschi (Spal), Novakovich (Frosinone), Stepinski (Lecce), Bajic (Ascoli);

6 reti: Folorunsho (Reggina), Vido (Pisa), Aramu (Venezia), Gytkjaer (Monza);

5 reti: Liotti (Reggina), Sabiri (Ascoli), Gucher (Pisa), Mancosu (Entella), Torregrossa (Brescia), Frattesi, Mota e Boateng (Monza), Ciurria (Pordenone), Gliozzi (Cosenza), Proia, Ogunseye (Cittadella), Olivieri (Empoli), Garritano (Chievo), Djuric (Salernitana), Strizzolo (Cremonese);