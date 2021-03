Reggina, il Brescia vola: terza vittoria consecutiva senza subire reti

Volano le rondinelle con la cura Clotet. Per i lombardi, prossimi avversari della Reggina nell’infrasettimanale di martedì, terza vittoria consecutiva a Frosinone e terza gara senza subire reti. Numeri che hanno condotto i bresciani a quota 36 punti in classifica, affiancati proprio alla Reggina di Baroni, con gli umori della pizza che già pensano in grande e guardano alle ultimi posizioni utili per i playoff, distanti ora sei lunghezze.

Dall’arrivo del nuovo tecnico il Brescia ha trovato equilibrio e compattezza, specialmente nel reparto arretrato, componenti che l’hanno guidata nei successi esterni consecutivi sui difficili campi di Venezia e Frosinone, e nell’affermazione al Rigamonti contro il Cosenza.