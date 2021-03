Brescia, Clotet in vista della Reggina: ”Pensiamo partita per partita. Ecco per cosa lavorerò…”

Josep (‘Pep’) Clotet è riuscito a rivitalizzare il Brescia. Quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta è il bilancio del tecnico spagnolo dal suo arrivo in terra lombarda, dove ha preso le redini della squadra inizialmente guidata da Delneri, poi passata a Lopez ed infine a Dionigi. Domani, l’allenatore catalano se la vedrà con una delle squadre più in forma (insieme alla propria) di questo girone di ritorno, ovvero la Reggina di Baroni.

Alla vigilia del match del ”Rigamonti”, il trainer delle ‘Rondinelle‘ ha parlato così in conferenza stampa:

“In questo momento dobbiamo pensare a partita per partita. Sono felice che la squadra abbia capito che dobbiamo pensare solo al match che verrà. Salto di qualità? Mantenere una mentalità forte e competitiva nel beneficio di società e squadra. Oggi la squadra si è allenata molto bene e lo faremo ugualmente nella rifinitura. Dopo deciderò chi scenderà in campo”.

”Il mio lavoro consiste nello stare a servizio dei giocatori affinché tutti possano ottenere il massimo rendimento. Da quando sono arrivato ho lavorato per competere ogni giorno. Penso che questo non sia il Brescia di Clotet, ma il Brescia che tutti noi vogliamo. Mi piace un Brescia offensivo, aggressivo, che gioca in verticale, intelligente e che dia tutto se stesso. Lavorerò per questo. Il calcio sta nella testa. Un’idea provoca un’azione, un insieme di azioni si tramuta in mentalità e questi concetti sostengono il rendimento e danno un’identità di squadra. Quanto più lavoriamo insieme, più ci conosciamo e capiamo il calcio che possiamo esprimere”.