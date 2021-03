Serie B, il programma: Pisa-Spal in anticipo, la Reggina a Brescia per un nuovo colpaccio

La serie B torna in scena a distanza di soli due giorni, per il turno infrasettimanale. La decima di ritorno conoscerà il suo primo atto questa sera alle 21, con l’anticipo tra Pisa e Spal. Domani si comincia alle 16 con Virtus Entella-Cremonese ed alle 17 con Cosenza-Vicenza, dopodiché il grosso del turno andrà in scena alle 19. Reggina in casa del Brescia per chiudere il discorso salvezza, nell’elenco spicca il big match tra Salernitana e Cittadella. Alle 21 l’atto conclusivo, con il posticipo-salvezza tra il Pescara e l’Ascoli.

SERIE B, 29^ GIORNATA

Pisa-Spal lunedì ore 21

Virtus-Entella-Cremonese martedì ore 16

Venezia-Lecce martedì ore 17

Cosenza-Vicenza martedì ore 17

Chievo-Frosinone martedì ore 19

Empoli-Pordenone martedì ore 19

Monza-Reggiana martedì ore 19

Brescia-Reggina martedì ore 19

Cittadella-Salernitana martedì ore 19

Pescara-Ascoli martedì ore 21

CLASSIFICA

Empoli 53

Monza 47

Salernitana 47

Lecce 46

Venezia 46

Cittadella 44

Chievo 42

Spal 42

Pisa 37

Frosinone 37

Brescia 36

Reggina 36

Pordenone 34

Vicenza 34

Cremonese 32

Reggiana 28

Cosenza 267

Ascoli 24

Pescara 23

Virtus Entella 21