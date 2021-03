Serie D, nei recuperi sconfitte pesanti per Cittanovese e Roccella

Cadono ancora una volta Cittanovese e Roccella, di scena quest’oggi in due dei quattro recuperi in programma nel Girone I di Serie D. Sconfitte pesanti per entrambe le formazioni reggine, non solo perché giunte tra le mura amiche, ma soprattutto perché avvenute in scontri diretti per la salvezza.

Pirotecnico il match del “Morreale-Proto” con la squadra di Nocera battuta per 4-2 dal Castrovillari: al vantaggio ospite di Emmanouil risponde Crucitti, ma nella ripresa i Lupi del Pollino accelerano e colpiscono con Mileto e Rodi; nell’assalto finale Alessio Viola riapre la sfida dal dischetto ma in pieno recupero ancora Rodi cala il poker.

Roccella sempre più ultimo in classifica dopo la sconfitta per 2-1 contro il Rotonda, andato in vantaggio con Fricano nel primo tempo; Malerba riporta la formazione di Galati in carreggiata ma il penalty di Ferreira consegna i tre punti ai lucani.

Negli altri due recuperi di giornata, doppio derby siciliano con le vittorie interne del Biancavilla, sul Dattilo per 2-0, e del FC Messina, che prevale con un netto 3-0 sul Licata (ancora in gol Lodi).

La nuova classifica, aggiornata dopo i recuperi.

43 ACR Messina

41 FC Messina*

39 Gelbison*

32 Acireale*

32 Dattilo*

31 Biancavilla (-1)

31 Licata

31 San Luca**

29 Rotonda**

26 Santa Maria Cilento

25 Paternò*

22 Castrovillari*

22 Sant’Agata

21 Cittanovese***

20 Troina*

19 Marina di Ragusa

19 Rende

13 Roccella****

*una partita in meno**due partite in meno***tre partite in meno****quattro partite in meno