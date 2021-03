Il punto sulla serie B: l’Empoli adesso scappa, il Monza cade a Reggio. Il Brescia risorge

Continuo saliscendi nelle zone alte della classifica di serie B, specialmente nelle posizioni play-off, mentre in vetta l’Empoli tante l’allungo decisivo. Sono questi i responsi più importanti dopo la 28esima giornata del torneo cadetto che si apre con Cittadella e Pisa, che vede i granata riacciuffare i tre punti dopo quattro giornate di digiuno; male i toscani, che si fanno agguantare in classifica da Brescia e Reggina. Proprio gli amaranto sono riusciti a strappare il successo contro il Monza, la cura Baroni funziona: 7 vittorie in 15 partite. Chi non riesce più a vincere è la SPAL, bloccata con un pareggio dalla Virtus Entella ultima in classifica; la squadra ferrarese ha ottenuto ben 7 pareggi nelle ultime 10 partite, riuscendo a vincere solo una volta e scivolando all’ottavo posto, ultimo valevole per i play-off. Sembra esser rinato il Lecce, la squadra di mister Corini si è imposta con un netto 4-2 contro il Chievo Verona – dopo aver fatto 4 gol anche alla Reggiana la scorsa giornata – . Ancora a segno Massimo Coda che si conferma capocannoniere a quota 16 marcature. Brescia rinato, le rondinelle hanno ripreso a volare, riuscendo a totalizzare tre vittorie di fila; questa volta è stato il Frosinone ad avere la peggio. Altra squadra che non sta vivendo un periodo positivo è il Pordenone, i ramarri non vincono da 6 giornate e contro il Pescara non riescono ad andare oltre il pari; a nulla è servito il cambio modulo per la compagine neroverde, che da quando ha ceduto Davide Diaw sembra aver dimenticato come si segna.

Continua la marcia verso la salvezza della Cremonese, i grigiorossi si sono imposti con un secco 3-0 ai danni della Reggiana, vittoria fondamentale per i grigiorossi che staccano proprio i granata e si portano fuori dalla zona play-out; continua, invece, il periodo di crisi della Regia, che subisce la terza sconfitta di fila. Punto d’oro per l’Ascoli che ferma tra le mura amiche del Del Duca il Venezia, agguantando la squadra di mister Zanetti a pochi minuti dalla fine del match; i bianconeri son una delle squadre che ha ottenuto più punti dopo esser passato in svantaggio, ben 14 in 22 occasioni. Pareggia anche il Cosenza, il che fa restare invariata la parte finale della classifica; i calabresi hanno strappato un buon punto in casa della Salernitana, che resta ugualmente sul podio nonostante i 3 pareggi nelle ultime 5 partite. Conclude la giornata la partita tra Vicenza e Empoli, finita con 0-2 per gli azzurri, che permette alla squadra toscana di volare a +6 dalle inseguitrici, in gol Leonardo Mancuso che arriva a quota 15 reti, meno una dall’attuale capocannoniere Coda.

