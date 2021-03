Cittanova, la sconfitta con il Castrovillari costa la panchina al mister Nocera

Il Cittanova esonera Nocera. Fatale, per l’oramai ex tecnico dei giallorossi, la sconfitta casalinga nel derby che è andato in scena questo pomeriggio contro il Castrovillari, terminato 2-4. Dura soltanto pochi mesi (ed 8 partite), dunque, l’avventura di mister Nocera sulla panchina del club calabrese, dal momento in cui il tecnico era stato chiamato a gennaio per risollevare la squadra dalle zone calde della classifica.

Di seguito, il comunicato del Cittanova sul proprio sito ufficiale:

“La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima squadra il sig. Nocera Graziano, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale”.

Celestino Casedonte