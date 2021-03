Castrovillari, poker e sorpasso: Cittanova battuto nel derby

Cade la Cittanovese nel match contro il Castrovillari, valido per il recupero della 12^ giornata del campionato di Serie D girone I. Allo stadio “Morreale-Proto”, dove è andato in scena il derby calabrese, la squadra di mister Nocera è andata incontro ad una sconfitta pesante per quattro reti a due.

Una sfida ricca di gol (come si evince dal risultato finale) e grandi occasioni da entrambi le parti, con i lupi del Pollino che hanno timbrato la rete del vantaggio dopo appena 3′ con Emmanouil, il quale ha sfruttato l’errore di Barilaro e non ha sbagliato davanti al portiere avversario. Immediata la reazione dei padroni di casa, che non ci stanno allo svantaggio, conquistano subito il pallino del gioco e al 21’ ristabiliscono la parità con il capitano Crucitti, che trova un gran gol di testa su assist di Barilaro. Primo tempo prettamente di marca giallorossa, con la squadra di casa unica protagonista dei primi 45′ e più volte vicina al gol del sorpasso con Dorato e lo stesso Crucitti.

Nella ripresa, iniziata a grandi ritmi, è invece il Castrovillari a mettere la freccia, trovando il goal del nuovo vantaggio al 52′ con capitan Mileto, bravo a sfruttare il buon cross su corner del compagno Capua. Ed al 66′ gli ospiti centrano anche il tris, che arriva dalla panchina e porta la firma del neo entrato Rodi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infatti, il classe ’99 sfrutta una svista del Cittanova e, da pochi passi, batte Latella firmando il 3-1 in favore dei suoi.

Nelle battute finali, la squadra di Nocera prova a riaprire il match con l’ex amaranto Alessio Viola, che all’87’ accorcia le distanze su calcio di rigore. A chiudere definitivamente la gara, però, ci pensa ancora Rodi, che allo scadere segna il quarto gol per i rossoneri, arrivato in seguito ad una grandissima azione del neo entrato Ielo.

Vittoria che permette alla squadra cosentina di portarsi a quota 22 punti e, di fatto, scavalcare lo stesso Cittanova, il quale rimane fermo a quota 21 ma con due partite da recuperare.

