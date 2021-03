Castrovillari, Terranova: ”Vittoria meritata contro uno degli organici più forti del campionato”

Al termine della gara tra Cittanova e Castrovillari (2-4), il tecnico dei rossoneri Nicola Terranova ha commentato così il successo esterno della sua squadra:

“Abbiamo creato tanto, la mia squadra ha meritato la vittoria contro uno degli organici più forti del campionato”, ha dichiarato il tecnico dei cosentini. ”Abbiamo reagito bene dopo la sconfitta di San luca, ho già detto in conferenza stampa prima del match che da mercoledì iniziava una nuova era”.

Meglio nella ripresa- “Nel primo tempo abbiamo sofferto molto le incursioni di Barilaro che si inseriva spesso sulla catena di sinistra e andava al cross, poi abbiamo cambiato qualcosa”.

Il percorso per il futuro del Castrovillari- “Dobbiamo pensare già alla prossima, giocheremo contro il Rende, per noi sono tutte finali e dobbiamo affrontarle come tali”, ha concluso Terranova.

Celestino Casedonte